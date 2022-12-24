Новости Казани
· Служба новостей

"Остановите меня, инспектор!": сотрудница ГИБДД из Казани сводит Сеть с ума своей красотой - вот как она выглядит

"Остановите меня, инспектор!": сотрудница ГИБДД из Казани сводит Сеть с ума своей красотой - вот как она выглядит

Фото: smartik.ru

Большинство российских автолюбителей при словосочетании "инспектор ГИБДД" представляют себе крепкого и сурового мужика в фуражке. В Казани автолюбителям повезло больше, поскольку в рядах инспекторов тут служит Камилла Насырова.

Лейтенант полиции стала настоящей звездой Сети. Водители хором говорят, что совершенно не против, чтобы такая остановила их на дороге. Девушка сломала все стереотипы.

Такая профессия в сочетании с привлекательной внешностью вызывает у пользователей Сети огромный интерес. За повседневной жизнью Камиллы следят в социальных сетях, где она выкладывает фотографии с рабочего места. Одно из видео молодого автоинспектора набрало более 80 тысяч просмотров и множество положительных реакций, пишет "Телепрограмма".

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

12 часов назад

Толком пожить не успел: на Украине в ходе СВО погиб 20-летний житель Татарстана Сергей Корсаков

Редакция помогает

день назад

Попробуй это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой зимой

https://egeturbo.ru/kursy-ege-matematika

Новости Казани

6 часов назад

"Скоро начнутся выплаты": Рустам Минниханов подписал указ о новом пособии для семей с детьми

Интересное

3 дня назад

Для юных казанцев организована КиноЕлка – фестиваль пройдет 24 декабря

Профи - аналитическая семейная психотерапия

Новости Казани

день назад

"Вот, Татарстан восстал, Россия на кусочки разобьется": Минниханов прокомментировал переименование в раиса

Новости Казани

день назад

В 37 районах Татарстана с 1 января 2023 года вырастет стоимость проезда

Новости Казани

день назад

Казань попала в пятерку самых мастурбирующих российских городов

Новости России

день назад

Раненого экс-главу "Роскосмоса" Рогозина с минным осколком в позвоночнике везут в Москву оперировать

Новости мира

10 часов назад

Супруга Зеленского Елена рассказала о его первой реакции на начало российской спецоперации
Новости Казани
день назад

В Татарстане депутаты придумали название новой должности Минниханова: такого главы нет и не будет больше ни у одного региона

В Татарстане депутаты придумали название новой должности Минниханова: такого главы нет и не будет больше ни у одного региона

Новости России

6 часов назад

Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово выросло до 22 человек

Новости Казани

7 часов назад

Татарстан простился еще с одним погибшим в зоне СВО - Михаилом Кадыровым

Новости Казани

7 часов назад

В Татарстане в лобовом ДТП на трассе погиб пенсионер, пострадали три человека

Новости России

8 часов назад

Режиссер-постановщик, актер студии "Квартал 95" и доброволец ВСУ Олег Бобало погиб в боях под Бахмутом
В Татарстане из-за плохой погоды приостановлена работа двух ледовых переправ

Новости Казани

8 часов назад

Режиссер Тимур Бекмамбетов и его жена Наталия Фишман продали свой особняк на Волге в Казани

Новости мира

10 часов назад

Washington Post: Зеленский убеждал конгрессменов США в том, что Украина способна победить Россию

Новости России

11 часов назад

В нелегальном доме престарелых произошел пожар: погибли 20 человек
Это не стоит делать в поликлиниках: казанцам показали, за какими услугами лучше обратиться в платную клинику