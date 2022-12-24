"Остановите меня, инспектор!": сотрудница ГИБДД из Казани сводит Сеть с ума своей красотой - вот как она выглядит

Большинство российских автолюбителей при словосочетании "инспектор ГИБДД" представляют себе крепкого и сурового мужика в фуражке. В Казани автолюбителям повезло больше, поскольку в рядах инспекторов тут служит Камилла Насырова.

Лейтенант полиции стала настоящей звездой Сети. Водители хором говорят, что совершенно не против, чтобы такая остановила их на дороге. Девушка сломала все стереотипы.

Такая профессия в сочетании с привлекательной внешностью вызывает у пользователей Сети огромный интерес. За повседневной жизнью Камиллы следят в социальных сетях, где она выкладывает фотографии с рабочего места. Одно из видео молодого автоинспектора набрало более 80 тысяч просмотров и множество положительных реакций, пишет "Телепрограмма".