Остановят на сутки: в Челнах временно прекратят ходить трамваи на определенном участке

В Челнах на сутки 28 июня остановят движение трамваев по проспекту Вахитова из-за ремонта

На проспекте Вахитов в Набережных Челнах на сутки будет остановлено движение трамваев, о чем сообщили в местном управлении информационной политики и по связям с общественностью.

Движение приостановят с 28 июня с пяти часов утра. Трамваи не будут ходить на участке проспекта Вахитова - от Ледового дворца до Узла проспекта Хасана Туфана из-за проведения ремонтных работ.

Местным жителям рекомендуют использовать ближайшие трамвайные остановки, расположенные на проспекте Вахитова, а также автобусные маршруты. Отмечается, что маршруты №3, 4, 6, 7 и 8 временно будут ходить через проспект Беляева.