В РТ будут открыты первые магазины новой торговой сети "жестких дискаунтеров"

В Республике Татарстан будут открыты первые магазины новой торговой сети "жестких дискаунтеров". Так, в регион приходит сеть "Чижик", которая входит в состав X5 Group.

Первые магазины будут открыты в столице республики, в Казани, 12 апреля. Об этом компания сообщила на официальном сайте.

Х5 объявила, что в РТ открыт распределительный центр, который и будет заниматься обслуживанием казанских магазинов и магазинов в регионах по соседству.

"Жесткий дискаунтер" предлагает самые минимальные цены по причине отсутствия наценок. На конец 2022 года "Чижик" уже открыл более 500 магазинов в 8 регионах, в 2023 году торговая сеть планирует продолжать активную экспансию, удвоив количество открытий и новых регионов присутствия.