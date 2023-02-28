"Особо опасны": В Татарстане могут открыть завод по утилизации опасных отходов

В Татарстане может появиться предприятие по утилизации опасных отходов

В Татарстане может появиться завод по утилизации опасных отходов, об этом сообщил руководитель по развитию УК "Роснано" Иван Ожгихин.

"Наибольшая эффективность технологии в утилизации отходов, которые не могут быть повторно применены. Речь про медицинские отходы, отходы нефтехимических производств", - отметил представитель компании.

Только государственные клиники в республике ежегодно генерируют 22 тысячи отходов, их захоранивают на полигонах. Предварительно, стоимость завода по утилизации оценивается в 300 миллионов рублей. О расчетных мощностях и степени защищенности производства пока не сообщается.