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Основательница продюсерского центра из Казани стала гостьей на «Шоу Воли»

Проекту исполнилось 4 года

Предоставлено изданию

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23 марта на ТНТ вышел новый выпуск «Шоу Воли», в котором участвовали блогеры из продюсерского центра «Инсайт люди» — Саша Стоун, Дава, Женя Кривцова, Елена Савчук и Кирилл Уланов. В студии также появилась основательница центра — Алина Зиннатуллина из Казани. Проекту исполнилось 4 года.

Зиннатуллина отметила, что 80% участников телешоу — блогеры, связанные с их центром. В прошлом году они открыли представительства во всех регионах России, а теперь планируют выход на международный уровень — в Дубай, Саудовскую Аравию, Индию, Китай и Индонезию, где их формат вызывает интерес.

Саша Стоун рассказал, что благодаря центру развивает карьеру в кино: занимается вокалом, актёрскими боями, получает второе высшее образование. В этом году он планирует провести два боя и сосредоточиться на актёрстве, а также готовит запуск благотворительного фонда для ремонта спортзалов в детских домах.

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