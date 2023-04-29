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Основатель "Эфира" продал две радиостанции в Казани

Основатель "Эфира" Григорьев продал две радиостанции в Казани
Основатель "Эфира" продал две радиостанции в Казани

Фото: открытые источники

Глава совета директоров телекомпании "Эфир" Андрей Григорьев продал две радиостанции в Казани - DFM и "Искатель". Их купил федеральный медиахолдинг, сообщает "БО".

Ранее станциями формально владели сыновья Андрея Григорьева - Данила и Дмитрий. "Искатель" начал вещание в столице Татарстана в 2017 году, DFM — еще в начале нулевых.

Сам Григорьев подтвердил факт состоявщейся сделки и отметил, что причина - "хорошая цена", которую предложили за радиостанцию новые ее владельцы. О новом владельце известно то, что это федеральный медиахолдинг "Свежий ветер".

Также холдинг имеет радиостанции в Астрахани, Брянске, Волгограде, Новосибирске, Самаре, Саранске и Твери.

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