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· Михаил Ляпунов

«Основана на неких предположениях»: в Гидрометцентре опровергли прогнозы Юрия Переведенцева из КФУ

В Татарстане температура воздуха поднимется до 31 градуса
«Основана на неких предположениях»: в Гидрометцентре опровергли прогнозы Юрия Переведенцева из КФУ

pg11.ru

Гидрометцентр Татарстана усомнился в точности прогноза погоды, который дал профессор КФУ Юрий Переведенцев. В нем он сомневался в прогнозе Гидрометцентра на начало мая.

В организации подчеркнули, что в своем комментарии Переведенцев основывался на термине «чувствуется», что не является прогнозом в прямом понимании данного слова. Также прогноз профессора КФУ содержит известные факты, которые очевидны широкому кругу.

В Гидрометцентре отмечают, что в КФУ не составляются официальные прогнозы погоды. Данная информация может вводить читателя в заблуждение.

В Гидрометцентре прогнозируют, что 1 мая температура воздуха в республике может подняться до 26-31 градусов, а 2 мая будет находиться в диапазоне между 18 и 23 градусов тепла. Ожидаются грозы и сильный ветер до 15-20 м/с.

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