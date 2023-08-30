Оснащены всем необходимым: дополнительные поезда свяжут Москву и Казань в сентябре

Москву и Казань свяжут дополнительные поезда из-за высокого спроса

Москву и Казань в сентябре свяжут дополнительные поезда. Такое решение было принято из-за повышенного спроса на пассажирские перевозки. Известно, что дополнительные составы будут сформированы из 14 двухэтажных вагонов.

Дополнительные поезда отправятся в Казань из Москвы 5 и 12 сентября. В обратном же направлении - 6 и 13 сентября.

Отметим, что двухэтажные вагоны оснащены современными установками для поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, мультимедийным оборудованием и системами контроля безопасности. В каждом купе есть розетки.

Помимо того, двухэтажные поезда адаптированы дл маломобильных пассажиров - предусмотрен вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие необходимые приспособления. которые позволят обеспечить комфортную поездку.