Оскандалившийся журнал "Татарстан" снова попал в поле зрения силовиков

Скандальным журналом "Татарстан" снова заинтересовались силовики

Журнал "Татарстан", который недавно обвинили в экстремизме и русофобии из-за январской обожки, снова заинтересовал силовиков.

Поводом послужила обложка журнала за минувший август, сообщает со ссылкой на свой источник издание 116.RU.

Силовым структурам не понравилась фраза на обложке "Казань взлет разрешает". Возник вопрос - о каком взлете речь и имеет ли Казань какие-то полномочия что-то разрешать или нет.

Началась проверка.