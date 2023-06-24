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Организатор движения «Za Победу! Казань» Коцарь заявила, что всем нужно срочно успокоиться

Организатор движения «Za Победу! Казань» заявила, что всем нужно срочно успокоиться
Организатор движения «Za Победу! Казань» Коцарь заявила, что всем нужно срочно успокоиться

Фото: открытые источники

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Организатор гуманитарного движения "Za Победу! Казань", жена участника СВО Евгения Коцарь заявила, что в текущей ситуации в "Вагнером" всем нужно успокоиться.

Как заявила Евгения изданию "Татар-Информ", у страны только один главный противник - нацисты, а потому всем в обществе надо консолидироваться, с не разводить смуту.

"Сейчас нашим военнослужащим на передовой очень непросто, поэтому важно не допустить никаких неурядиц внутри страны. Я очень надеюсь, что руководство России и ЧВК "Вагнер" придут к мирному соглашению" – сообщила Коцарь.

Она напомнила о боевых подвигах "вагнеровцев", о том, как они проявили себя при взятии Соледара, Бахмута.

"Сейчас всем нужно успокоиться и уметь договариваться", – подчеркнула Евгения Коцарь.

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