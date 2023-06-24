Организатор движения «Za Победу! Казань» заявила, что всем нужно срочно успокоиться

Организатор гуманитарного движения "Za Победу! Казань", жена участника СВО Евгения Коцарь заявила, что в текущей ситуации в "Вагнером" всем нужно успокоиться.

Как заявила Евгения изданию "Татар-Информ", у страны только один главный противник - нацисты, а потому всем в обществе надо консолидироваться, с не разводить смуту.

"Сейчас нашим военнослужащим на передовой очень непросто, поэтому важно не допустить никаких неурядиц внутри страны. Я очень надеюсь, что руководство России и ЧВК "Вагнер" придут к мирному соглашению" – сообщила Коцарь.

Она напомнила о боевых подвигах "вагнеровцев", о том, как они проявили себя при взятии Соледара, Бахмута.