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Орала на весь двор: в Казани ворона громко обругала кошку-быдло за съеденную сосиску

В Казани ворона громко обругала кошку-быдло за съеденную сосиску
Орала на весь двор: в Казани ворона громко обругала кошку-быдло за съеденную сосиску

Фото: соцсети

В одном из казанских дворов местная жительница подкармливает ворону, и на этот раз весь двор наблюдал за тем, как умная птица воспитывает местную кошку с гопническими замашками.

Женщина вынесла вороне сосиску, но отведать изысканное лакомство птица не успела, гостинец выхватила кошка-быдло и тут же съела все до крошки.

Такой наглости ворона не стерпела и начала громко "отчитывать" хамку на весь двор. Разборки продолжались несколько минут, но кошка решила не реагировать на возмущенные крики пернатой. Поняв, что объяснять хорошие манеры данной особе нет смысла, ворона возмущенно улетела.

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