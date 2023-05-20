В Казани бездомный кричал у отделения банка и перепугал прохожих

Накануне жителей Казани перепугал мужчина, который истошно орал, сидя у отделения банка на улице Мавлютова.

Очевидцы подумали, что мужчину ограбили, вызвали полицию. Стражи порядка быстро установили, что мужчина - бездомный, находящийся в совершенно невменяемом состоянии.

Как пишет "Татарстан-24", ничего у мужчины не пропало, никто его не обижал. Местные жители говорят, что подобные "концерты" тут далеко не редкость, бездомные собираются тут часто и шумят.

