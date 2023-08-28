Опубликованы спутниковые снимки: в годовщину открытия метрополитена «Роскосмос» сделал снимки Казани

В годовщину открытия метрополитена 27 августа «Роскосмос» сделал снимки Казани

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» в честь годовщины открытия метрополитена в городе опубликовали спутниковый снимок Казани.

В телеграм-канале компании говорится, что на опубликованной фотографии «Ресурс-П» - Казань, где 27 августа 2005 года в честь 1000-летия провели торжественное открытие метрополитена.

Напомним, что в 2005 году метрополитен Казани состоял из пяти станций, а сейчас же на радиальной ветке «север - юг» их одиннадцать. На данный момент возводится вторая линия, которая будет направлена в восточную часть города.