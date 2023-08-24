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Опубликовали распоряжение: в Казани будут снесены автофургоны, голубятни и гараж

В Казани до 26 ноября 2023 года снесут голубятни, автофургоны и гараж
Опубликовали распоряжение: в Казани будут снесены автофургоны, голубятни и гараж

Вадим Афанасьев

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В Казани был утвержден список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, которые подлежат демонтажу и перемещению. В него попали автофуры, торговые точки, гараж и голубятни. Согласно опубликованному распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова сносить будут:

  • автофургон по ул.Баки Урманче, вблизи дома №6;
  • торговый объект в переулке Осиновский, вблизи дома №16;
  • торговый объект по ул.Белинского, вблизи дома №18;
  • торговый объект по ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №106А;
  • автофургоны по ул.Юлиуса Фучика, вблизи дома №64Б к.1.

Отмечается, что владельцы перечисленных объектов не были установлены. Несмотря на это, они должны выполнить требования по сносу до 28 августа. Если это не будет сделано, объекты будут демонтированы в принудительном порядке в период с 29 августа по 26 ноября. Их переместят на базу хранения, которая расположена по улице Фатыха Амирхана, 48.

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