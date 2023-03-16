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ОПРОС: Казань стала одним из лучших городов для ведения бизнеса по мнению россиян

ОПРОС: Казань стала одним из лучших городов для ведения бизнеса по мнению россиян

unsplash.com

15% россиян назвали Казань наиболее подходящим городом для открытия бизнеса. Что касается видов бизнеса, которые хотят открыть в регионе, то наиболее популярными сферами оказались образование и онлайн торговля, в том числе и на маркетплейсах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром Университета «Синергия».

39% респондентов из Казани хотели бы запустить бизнес в наступившем году, это больше, чем средний показатель по стране (37%). Факторами, которые мотивируют к открытию своего дела для жителей Казани, стали желание независимости от работодателя (26%) и появление подходящей бизнес идеи (31%).

Почти половина опрошенных (44%) считают наличие профильных знаний и образования важными при открытии бизнеса, 39% выделили связи и партнерства, 28% – субсидии и господдержку, 22% – продуманную бизнес-стратегию, а для 18% важной является поддержка близких.

На вопрос “Что мешает открытию бизнеса в 2023 году” 45% жители Казани ответили “Отсутствие стартового капитала”, 15% – “Нехватка связей”, 18% – “Отсутствие бизнес-идеи”. Среди факторов, неблагоприятных для создания собственного дела, 13% выделяют нехватку знаний, а 10% – высокую конкуренцию в их городе.

Больше всего уверены в своем успехе краснодарцы в возрасте 26-34 года — 39% готовы уже в наступившем году открыть свое дело. Также 33% респондентов в возрасте 35-40 лет и 14% в возрасте 41-55 лет хотели бы запустить бизнес в 2023 году. Среди молодых людей младше 25 лет желающих открыть свой бизнес меньше всего – 13%.

"Прошедший год внес глобальные изменения в экономику нашей страны, однако это не значит, что об открытии своего бизнеса можно забыть. В прошлом году перед российскими предпринимателями открылись новые ниши, которые могут стать отправной точкой для создания и развития своего дела. Главное сейчас хорошо проанализировать ситуацию и построить грамотную бизнес-стратегию, где будут учтены все актуальные задачи и пути их решения", – сказал Александр Рагиня, исполнительный директор Школы Бизнеса “Синергия”.

*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

*Исследование проведено в марте 2023 года, опрошено 5 тыс. респондентов (мужчины и женщины) от 18 до 55 лет из крупнейших городов России (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Сочи, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на Дону, Самара, Уфа, Челябинск, Владивосток).

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