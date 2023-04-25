В Казани туристическая навигация по Волге откроется с 29 апреля

С 29 апреля возобновится пассажирская навигация по Волге в Казани. С 1 мая казанцы и гости столицы Татарстана смогут кататься на речном трамвайчике, пишут "КВ" со ссылкой на главу комитета по развитию туризма Казани Дарью Санникову.

"На этой неделе запустится туристическая навигация по Каме и Волге. С 1 мая - экскурсии на речном трамвайчике по реке Казанке. Прогулки будут доступны ежедневно и каждый час с 10.00 до 20.00", - отметила Санникова.

По ее словам, прогулка займет от 1 часа до 1 часа 40 минут, все будет зависеть от трафика. На экскурсию с гостями отправится профессиональный гид, который не даст скучать. Посадка, как и ранее, осуществляется у Центра семьи "Казан".