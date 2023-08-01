Определят народным голосованием: жители Казани могут принять участие во всероссийской премии

Жители Казани могут выдвинуться на всероссийскую премию «Время молодых»

Жители Казани могут стать обладателями всероссийской премии «Время молодых», которая проводится среди лидеров молодежных движений, сотрудников, руководителей и команд из организаций сферы молодежной политики, коммерческих предприятий, СМИ и блогеров.

Победители будут определены народным голосованием в шести номинациях, среди которых «Друг молодых», «Место молодых», «Голос молодых», «Событие года», «Друг России» и «ГосСтарт» и «Молодежная столица России».

Заявку можно подать на сайте конкурса до 19 ноября, а по спецноминации «Молодежная столица России» - до 31 августа. Награждение будет проходить в конце декабря 2023 года.