Оплатой проезда по лицу в казанском метро воспользовались лишь 800 человек

Меньше 1000 жителей и гостей Казани решили воспользоваться возможностью платить «лицом» в казанской подземке. 800 человек для этого прошли специальную процедуру на сайте «Госуслуг».

Чаще всего системой пользуются на станциях в центре города — на «Козьей Слободе» и на «Кремлевской». На этих станциях оплата с помощью биометрии прошла более 400 раз.

Стоимость проезда при оплате биометрией в казанском метро составит — 23 рубля. Разнице кэшбеком обещает возвращать СБП.

Система оплаты лицом в казанском метро была внедрена 30 августа — в день города и республики.