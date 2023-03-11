Оперная дива из Татарстана Альбина Шагимуратова отказалась выступать в театре Джалиля
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Народная артистка Татарстана и солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова заявила о разрыве связи с казанской оперой, сообщает "Бизнес Онлайн".
Шагимуратова в этом году приезжала на Шаляпинский фестиваль, но на сцену гала-концерта так и не вышла. Она сняла свое выступление в последний момент, заявив, что "при нынешнем руководстве не будет выступать в оперном театре".
Другие подробности певица отказалась называть. Глава министерства культуры РТ, учредитель театра им. Джалиля, Ирада Аюпова не в курсе ситуации. При этом накануне концерта Шагимуратова делилась с чиновницей, что простыла.
В 2019 году певица объявила о переходе в труппу Мариинского театра из казанской оперы, а несколькими месяцами ранее возмущалась, что ее график не часто совпадал с казанской сценой.