Оперная дива из Татарстана Альбина Шагимуратова отказалась выступать в театре Джалиля

Операная дива из Татарстана отказалась выступить на сцене театра Джалиля

Народная артистка Татарстана и солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова заявила о разрыве связи с казанской оперой, сообщает "Бизнес Онлайн".

Шагимуратова в этом году приезжала на Шаляпинский фестиваль, но на сцену гала-концерта так и не вышла. Она сняла свое выступление в последний момент, заявив, что "при нынешнем руководстве не будет выступать в оперном театре".

Другие подробности певица отказалась называть. Глава министерства культуры РТ, учредитель театра им. Джалиля, Ирада Аюпова не в курсе ситуации. При этом накануне концерта Шагимуратова делилась с чиновницей, что простыла.

В 2019 году певица объявила о переходе в труппу Мариинского театра из казанской оперы, а несколькими месяцами ранее возмущалась, что ее график не часто совпадал с казанской сценой.