Опять штормовое: в Татарстане продлили действие предупреждения из-за высокого риска лесных пожаров
Фото: открытые источники
В Татарстане уже в пятый раз с начала этой весны продлили штормовое предупреждение в связи в высокой пожарной опасностью лесов.
Как информирует республиканский Гидрометцентр, действие штормового предупреждения сохранится в период с 20 по 29 мая.
На большей части РТ будет действовать опасность 4 класса, и только на востоке республики объявлена чрезвычайная высшая пятая степень опасности.