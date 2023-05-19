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Опять штормовое: в Татарстане продлили действие предупреждения из-за высокого риска лесных пожаров

В Татарстане в пятый раз продлили действие штормового предупреждения из-за риска лесных пожаров
Опять штормовое: в Татарстане продлили действие предупреждения из-за высокого риска лесных пожаров

Фото: открытые источники

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В Татарстане уже в пятый раз с начала этой весны продлили штормовое предупреждение в связи в высокой пожарной опасностью лесов.

Как информирует республиканский Гидрометцентр, действие штормового предупреждения сохранится в период с 20 по 29 мая.

На большей части РТ будет действовать опасность 4 класса, и только на востоке республики объявлена чрезвычайная высшая пятая степень опасности.

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