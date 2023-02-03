"Опять двадцать пять": метеоролог КФУ пообещал татарстанцам в феврале погодную аномалию

В первую декаду февраля погода в республике будет выше на 4 градуса выше климатической нормы. О погодной температурной аномалии заявил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

По словам ученого, температура воздуха для этого сезона в норме должна составлять -12...-13 градусов. Первая декада февраля должна быть самой холодной за зиму, однако в этом году такого не наблюдается.