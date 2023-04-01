"Опять аномалии": синоптики рассказали о погоде в Татарстане в апреле 2023 года

Синоптики предупредили татарстанцев об аномальной погоде в апреле 2023 года

Температура воздуха в апреле в Татарстане будет выше климатической нормы. О погодной аномалии предупредили специалисты Гидрометцентра РФ.

Нормальной для апреля в Татарстане считает температура в пределах +5,4 градуса. Для Казани норма чуть выше: +5,8 градуса. В апреле значения будут превышены минимум на целый градус.

Осадки в апреле, по предварительному прогнозу, будут в пределах нормы.

Начало апреля будет ветренным, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Однако уже скоро погода изменится, будет по-весеннему тепло.

