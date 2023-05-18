Профессор-метеоролог Юрий Переведенцев проинформировал, как долго задержится летнее тепло в Татарстане

Доктор географических наук, профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал, надолго ли в Татарстан пришло летнее тепло. По словам метеоролога, жара будет держаться в регионе минимум до начала следующей едели.

Уже сейчас регистрируется аномалия - среднесуточная температура в норме должны быть от 13,5 до 14 градусов тепла, а по факту она существенно выше.

Но беспокоить должна не температура, а дефицит осадков в мае.

В предстоящую субботу вероятно небольшое похолодание, отметил эксперт, которое быстро сменится потеплением. А в начале следующей недели столбики термометров днем поднимутся до отметок в 26-27 градусов со знаком плюс.