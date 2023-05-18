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"Опять аномалия": профессор-метеоролог Юрий Переведенцев рассказал, надолго ли в Татарстан пришло летнее тепло

Профессор-метеоролог Юрий Переведенцев проинформировал, как долго задержится летнее тепло в Татарстане
"Опять аномалия": профессор-метеоролог Юрий Переведенцев рассказал, надолго ли в Татарстан пришло летнее тепло

Фото: открытые источники

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Доктор географических наук, профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал, надолго ли в Татарстан пришло летнее тепло. По словам метеоролога, жара будет держаться в регионе минимум до начала следующей едели.

Уже сейчас регистрируется аномалия - среднесуточная температура в норме должны быть от 13,5 до 14 градусов тепла, а по факту она существенно выше.
Но беспокоить должна не температура, а дефицит осадков в мае.

В предстоящую субботу вероятно небольшое похолодание, отметил эксперт, которое быстро сменится потеплением. А в начале следующей недели столбики термометров днем поднимутся до отметок в 26-27 градусов со знаком плюс.

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