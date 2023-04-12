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Опасность под кустом: в Татарстане ядовитые змеи проснулись раньше срока

В Татарстане ядовитые змеи из-за ранней весны проснулись раньше срока
Опасность под кустом: в Татарстане ядовитые змеи проснулись раньше срока

Фото: открытые источники

Почти на 3 недели раньше срока из-за прихода ранней весны в Татарстане проснулись змеи. Уже вышли из спячки гадюки, проинформировал жителей и гостей республики доцент кафедры зоологии Института фундаментальной медицины КФУ Ильдар Хайрутдинов.

Ученый отметил, что уже происходят встречи людей со змеями. Сейчас же, когда земля активно прогревается, указывает Хуйрутдинов, змеи стали более активными.

"Скоро они начнут размножаться", — сообщил эксперт.

Специалист предостерег - лучше избегать встреч с проснувшимися гадюками. Не нужно пытаться из потрогать, а при встрече с ними нужно вести себя осторожно, не провоцируя нападения.

"Змеи зачастую находятся в неподвижном состоянии до самого последнего момента, и, в случае если рядом с ягодами или грибами будет сидеть гадюка, она может укусить человека, приняв его за нападающего", — рассказал ученый.

Если же меры предосторожности не помогли и вас укусила змея, следует как можно быстрее доставить укушенного в больницу. Нельзя своими силами прижигать место укуса или рассекать его острыми предметами, нельзя накладывать жгут, чтобы не спровоцировать некроз тканей.

Пострадавшему нужно дать больше питья и любой препарат от аллергии в рамках доврачебной помощи.

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