Синоптики предупредили, что на Татарстан идет гроза с сильным ветром

"Опасно": синоптики Татарстана предупредили, что на регион надвигается сильная гроза с ветром
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Синоптики республиканского Гидрометцентра скорректировали прогноз на предстоящие выходные и заявили, что 13 мая, в субботу, в республике сильно ухудшатся погодные условия. Ожидается гроза с сильным ветром.
Метеорологи прогнозируют, что гроза придет в субботу днем и вечером. Порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.
Гроза ожидается и в воскресенье, 14 мая.
Начало новой трудовой недели также будет сопровождаться неустойчивой погодой. Будут идти дожди. 15 мая ожидается от +16 до +21°С, а 16 мая — от +19 до +24°С.