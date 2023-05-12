Синоптики предупредили, что на Татарстан идет гроза с сильным ветром

Синоптики республиканского Гидрометцентра скорректировали прогноз на предстоящие выходные и заявили, что 13 мая, в субботу, в республике сильно ухудшатся погодные условия. Ожидается гроза с сильным ветром.

Метеорологи прогнозируют, что гроза придет в субботу днем и вечером. Порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

Гроза ожидается и в воскресенье, 14 мая.

Начало новой трудовой недели также будет сопровождаться неустойчивой погодой. Будут идти дожди. 15 мая ожидается от +16 до +21°С, а 16 мая — от +19 до +24°С.

