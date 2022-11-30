"Оно выстрелило само": в Казани вынесли приговор мужчине, который расстрелял в лифте бизнесмена из ружья

В Казани к 15 годам колонии строгого режима приговорили мужчину, который расстрелял из ружья бизнесмена в лифте на улице Минской. Перед этим он расплатился с ним билетами "Банка приколов".

51-летний предприниматель Рафаэль Дускаев погиб 2 сентября минувшего года в лифте дома. Труп был брошен на площадке 15 этажа, убийца скрылся. Тело нашли соседи и вызвали полицию.

Спустя несколько часов в Кировском районе задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний Марат Низамов, у которого ранее были деловые отношения с погибшим.

Оказалось, что партнеры провели сделку купли-продажи земли. Низамов купил у жертвы два участка. После сделки они поехали домой к Низамову, и в лифте продавец обнаружил, что покупать заплатил ему билетам "Банка приколов".

Между мужчинами произошел конфликт, и Низамов из своего карабина "Сайга", который прихватил на сделку, выстрелил Дускаеву в голову. Вытащив тело потерпевшего на лестничную площадку, он уехал к знакомому, где оставил свой автомобиль, а затем вместе со своим отцом пытался выехать на его автомобиле из города, однако был задержан.

Во время судебного процесса Низамов уверял, что намерения расправиться с партнером не было, а ружье прихватил с собой случайно, но оно было на предохранителе, а выстрелило "вообще само". Тем не менее, по решению Верховного суда Татарстана Низамов за мошенничество и убийство должен выплатить семье погибшего 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, и отправится на 15 лет в колонию строгого режима.

