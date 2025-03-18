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Онкологи из Стамбула прибудут в Казань в апреле и проконсультируют пациентов

Контакты представительства «Анадолу» в Казани...

pixabay

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3–4 апреля в Казани пройдет форум «Сигаловские чтения», названный в честь профессора Мойше Сигала, основателя онкохирургической школы Татарстана. Его именем также назван Республиканский онкодиспансер.

В мероприятии примут участие специалисты из турецкой клиники «Анадолу» — онколог профессор Бюлент Карагез и онкохирург профессор Вафи Аталай. После конференции они бесплатно проконсультируют пациентов из Татарстана, представив современные методы диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Профессор Карагез специализируется на медикаментозной терапии при раке молочной железы, желудка, печени, поджелудочной железы, пищевода, костей, легких и простаты. Профессор Аталай проводит хирургическое лечение опухолей кишечника, желудка и пищевода.

Для записи на консультацию необходимо обратиться в представительство клиники в Казани до 28 марта. Также можно получить онлайн-консультацию не только по онкологии, но и по кардиологии, урологии, гинекологии и другим медицинским направлениям. Представительство помогает организовать поездку, подготовить документы, записаться на прием, оформить трансфер и подобрать жилье. Пациентам предоставляется круглосуточный переводчик на весь период диагностики, пишет БИЗНЕС Online.

Контакты представительства «Анадолу» в Казани:
Адрес: ул. Право-Булачная, 35/2, оф. 101
Телефон: +7 (84-32) 53-77-59, +7 912 639 95 41.

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