"Он сказал, кончились боеприпасы, а документы сгорели в танке": семья из Татарстана год разыскивает своего сына-танкиста, пропавшего в зоне СВО на Украине
Фото: БО
Семья из Татарстана уже год безуспешно ищет своего пропавшего сына - сержанта Петра Смирнова. Связь с танкистом оборвалась в марте 2022 года, после чего родителям начали звонить какие-то мошенники от лица ВСУ.
Историю рассказывает издание "БО".
22 марта прошлого года представители военкомата приходили к родным Смирнова и взяли образцы ДНК, пояснив, что его подразделение участвовало в тяжелом бою. А через некоторое время заявили, что совпадений по ДНК нет, а потому считать Смирнова погибшим оснований нет.
Сам Петр выходил на связь из зоны спецоперации незадолго до этого, и больше о нем ничего не известно.
Семья сейчас не получат довольствия, компенсаций, поскольку их сын числится "без вести отсутствующим".
Мать сержанта Смирнова трудится медсестрой в РКБ, отец - охранник. Родители решили сами искать своего сына. Последний его звонок из зоны СВО был 7 марта 2022 года.
"Он сказал, что у них закончились боеприпасы и им приказали выйти на место постоянной дислокации. Он еще сказал, что все его документы сгорели в танке", - рассказывает мать.
О том, где может быть Петр, в воинской части не знают. Мошенники под видом ВСУ звонили родителям и угрожали, что Смирнов умрет, давали два дня на поиск денег - хотели 300 тысяч. В Минобороны нет данных, что Петр Смирнов был или есть в числе пленных.
Сейчас семья Смирновых не перестает звонить и писать обращения в различные органы.
"Нам остается только ждать. Будем ждать. Везде нам закрывают двери, получаем одни и те же ответы — никто ничего не знает. Раз в неделю, два раза в неделю мы оставляем заявки в минобороны, где говорят, что никакой негативной информации у них нет. Но если человека нет… Пропал без вести, и все…" — говорят Смирновы.