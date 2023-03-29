Семья из Татарстана уже год разыскивает своего сына-танкиста, загадочно пропавшего в зоне СВО на Украине

Семья из Татарстана уже год безуспешно ищет своего пропавшего сына - сержанта Петра Смирнова. Связь с танкистом оборвалась в марте 2022 года, после чего родителям начали звонить какие-то мошенники от лица ВСУ.

Историю рассказывает издание "БО".

22 марта прошлого года представители военкомата приходили к родным Смирнова и взяли образцы ДНК, пояснив, что его подразделение участвовало в тяжелом бою. А через некоторое время заявили, что совпадений по ДНК нет, а потому считать Смирнова погибшим оснований нет.

Сам Петр выходил на связь из зоны спецоперации незадолго до этого, и больше о нем ничего не известно.

Семья сейчас не получат довольствия, компенсаций, поскольку их сын числится "без вести отсутствующим".

Мать сержанта Смирнова трудится медсестрой в РКБ, отец - охранник. Родители решили сами искать своего сына. Последний его звонок из зоны СВО был 7 марта 2022 года.

"Он сказал, что у них закончились боеприпасы и им приказали выйти на место постоянной дислокации. Он еще сказал, что все его документы сгорели в танке", - рассказывает мать.

О том, где может быть Петр, в воинской части не знают. Мошенники под видом ВСУ звонили родителям и угрожали, что Смирнов умрет, давали два дня на поиск денег - хотели 300 тысяч. В Минобороны нет данных, что Петр Смирнов был или есть в числе пленных.

Сейчас семья Смирновых не перестает звонить и писать обращения в различные органы.