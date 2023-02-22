Омбудсмен Татарстана Волынец обратится в прокуратуру из-за "детской" рекламы алкоголя в торговой сети Казани

Обмудсмен Татарстана Ирина Волынец обратится в прокуратуру из-за "детской" рекламы алкоголя

В одной из торговых сетей в Казани была обнаружена бутылка крепкого алкоголя с детской открыткой. Обмудсмен РТ Ирина Волынец уверена, что в случае, когда реклама спиртного так или иначе направлена на детей, это - прямое нарушение российского законодательства.

А потому Ирина Волынец намерена обратиться в прокуратуру.

Скандальная реклама попала в социальные сети. На бутылку крепкого напитка персонал повесил открытку с текстом "Папа - защитник нашего дома". Товар стоит на полке магазина.

По мнению Волынец, такой пиар формирует у детей неправильное представление о взрослой жизни. Аналогичного мнения придерживаются и многие жители Казани, публикация фото вызвала немало критики в адрес продавцов.