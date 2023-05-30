Омбудсмен по правам человека в РТ Сабурская сравнила кровати в детском лагере "Чулпан" с тюремными койками

Омбудсмен по правам человека в Татарстане Сария Сабурская жестко раскритиковала металлические кровати в детском лагере "Чулпан" в Атнинском районе, сравнив их с тюремными койками.

Так она отреагировала на отчет замминистра по делам молодежи РТ Дениса Лулакова.

Последний рассказал об объемах строительства, ремонта и реконструкции в детских лагерях за период с 2019 по 2022 годы.

По его словам, работы были проведены в 29 лагерях на общую сумму в 4.3 миллиарда рублей.

Сария Сабурская ответила критикой: в "Чулпане" ее невероятно удивили двухярусные металлические кровати, больше похожие на нары в исправительной колонии.

Замминистра защищался: он указал, что кровати эти очень даже удобные, функциональные и долговечные.