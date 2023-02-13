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Омбудсмен Москалькова обратилась к командующему СВО Герасимову после скандала с мобилизованными из Татарстана

Москалькова обратилась с просьбой к командующему СВО Герасимову после истории с мобилизованными из Татарстана
Омбудсмен Москалькова обратилась к командующему СВО Герасимову после скандала с мобилизованными из Татарстана

Фото: социальные сети

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к главе Генштаба, командующему Объединенной группировской войск России в зоне СВО Валерию Герасимову после скандала с мобилизованными из Татарстана. Она попросила его внимательно проверить каждую жалобу солдат.

Ранее мобилизованные из Татарстана заявили, что по прибытию в зону СВО их полк полностью расформировали и прикрепили к подразделению ДНР. Таким образом мобилизованные оказались сразу на передовой, не пройдя курс подготовки, хотя им обещали, что они окажутся на второй или третьей линии обороны. Кроме того, военные пожаловались на то, что их оставили без вооружения и поддержки.

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