Новости Казани
· Полина Модестова

Окупаемость - семь лет: в Казани продают двухзвездочный мини-отель в центре города

В Казани за 45 млн продают работающий с 2019 года двухзвездочный мини-отель на Баумана
Подписаться в Telegram

В Казани выставили на продажу двухзвездочный мини-отель, который находится на улице Баумана, 60 - в доме с кондитерской «Казанские сладости». Приобрести его можно за 45 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений.

Название отеля не называется, но, судя по фотографиям, на продажу был выставлен отель IQ Hotel. Его площадь 258 квадратных метров, в нем 11 номеров, из которых семь - двухуровневые. В номерах есть санузлы с душевой кабиной, холодильник и телевизор, чайник и кондиционер. Гостиница работает с 2019 года, на территории есть парковка. Отмечается, что окупаемость - семь лет. Причины продажи не указаны.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

Не согласился бы даже за миллион в месяц: отслуживший год во флоте рассказал о времени, проведенном в море

Новости Татарстана

21 час назад

В Лаишевском районе из-за упавшего на палатку дерева погиб ребенок

избавление от тараканов в квартире с гарантией москва недорого

Новости Татарстана

17 часов назад

Из озера в Казани вытащили тело утонувшей женщины

Интересное в Казани

3 дня назад

Загородка изнутри: видео-обзор поселка Большие Кабаны в 20 км от Казани

тамада на новый год в Казани

Новости Казани

день назад

В Татарстане названы причины роста цен на недвижимость

Новости Казани

день назад

В ДТП на перекрестке в Казани пострадали три человека

Новости Казани

день назад

В Казани жара побила рекорд 2010 года

Новости Казани

день назад

В Казани водитель автобуса гонялся с огнетушителем за пассажиром
Лонгриды
2 дня назад

Как устроен мужской эскорт в Казани: «есть те, кто работает ради удовольствия и ставит низкий ценник»

Как устроен мужской эскорт в Казани: «есть те, кто работает ради удовольствия и ставит низкий ценник»

Новости Татарстана

14 минут назад

Младшему не было даже года: страшная стихия унесла несколько жизней в Татарстане

Новости Казани

34 минуты назад

Окупаемость - семь лет: в Казани продают двухзвездочный мини-отель в центре города

Важное в РТ

34 минуты назад

«Открытие Авто»: на рынке автомобилей с пробегом в 2023 году будет заключено почти семь миллионов сделок

Новости Татарстана

14 часов назад

В начале следующей недели в Татарстане похолодание сменит экстремальную жару
Детально изучается статус компании: авиарейсы между Казанью и Грузией не разрешили из-за санкций
Новости Татарстана
44 минуты назад

Детально изучается статус компании: авиарейсы между Казанью и Грузией не разрешили из-за санкций

Новости Татарстана

17 часов назад

В ГИБДД Татарстана дали советы автомобилистам при жаркой погоде

Новости Казани

день назад

В Татарстане на ремонт четырех военкоматов выделено более 162 миллионов рублей

Новости Казани

2 дня назад

В Ассоциации АТП Татарстана предложили оборудовать автобусы кондиционерами
ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз