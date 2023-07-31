Окупаемость - семь лет: в Казани продают двухзвездочный мини-отель в центре города

В Казани за 45 млн продают работающий с 2019 года двухзвездочный мини-отель на Баумана

В Казани выставили на продажу двухзвездочный мини-отель, который находится на улице Баумана, 60 - в доме с кондитерской «Казанские сладости». Приобрести его можно за 45 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте бесплатных объявлений.

Название отеля не называется, но, судя по фотографиям, на продажу был выставлен отель IQ Hotel. Его площадь 258 квадратных метров, в нем 11 номеров, из которых семь - двухуровневые. В номерах есть санузлы с душевой кабиной, холодильник и телевизор, чайник и кондиционер. Гостиница работает с 2019 года, на территории есть парковка. Отмечается, что окупаемость - семь лет. Причины продажи не указаны.