Окончательное решение за Госдумой: в Татарстане выступили за введение туристического сбора

Власти Татарстана выступили за введение в республике туристического сбора

Председатель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на встрече со СМИ сообщили, что власти Татарстана поддержали введение в республике туристического сбора, однако соответствующее решение должна принимать госдума.

Он отметил, что закон о распространении туристического сбора на все регионы России в этом году должен обсуждаться в госдуме, тогда уже будет принято окончательно решение о его введении. На данный момент у Татарстана нет юридического права на это.

Со слов Сергея Иванова, за первые пять месяцев 2023 года туристический поток в Татарстане увеличился на 15%, если сравнивать с тем же периодом 2022 года.