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Около половины жителей Казани выступили за то, чтобы запретить электросамокаты в городе

Около половины жителей Казани выступили за запрет электросамокатов в городе
Около половины жителей Казани выступили за то, чтобы запретить электросамокаты в городе

Фото: открытые источники

В Казани почти половина жителей ратует за запрет на использование электросамокатов в городе. Опрос провели аналитики SuperJob, сейчас стали известны результаты этого исследования.

Так, каждый третий респондент в Казани признался, что он не против электросамокатов, но власти должны продумать вопросы безопасности их использования и регулировать определенные правила движения.

43% опрошенных заявили, что выступают за категорический запрет данного транспорта. Жители пояснили, что нет культуры вождение, не соблюдается скоростной режим, есть опасность для тех, кто водит самокаты, и для тех, кто на них ездит.

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