Около половины жителей Казани выступили за запрет электросамокатов в городе

В Казани почти половина жителей ратует за запрет на использование электросамокатов в городе. Опрос провели аналитики SuperJob, сейчас стали известны результаты этого исследования.

Так, каждый третий респондент в Казани признался, что он не против электросамокатов, но власти должны продумать вопросы безопасности их использования и регулировать определенные правила движения.

43% опрошенных заявили, что выступают за категорический запрет данного транспорта. Жители пояснили, что нет культуры вождение, не соблюдается скоростной режим, есть опасность для тех, кто водит самокаты, и для тех, кто на них ездит.

