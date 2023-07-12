Ограничат сразу по двум улицам: в Казани из-за строительства трассы ливневой канализации будет закрыт проезд

В Казани в августе и июле 2023 года ограничат движение по двум улицам Вахитовского района

Сразу на двух улицах Вахитовского района будет ограничено движение транспорта. Связана эта мера со строительством трассы ливневой канализации, сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.

Отмечается, что по улице Заводской рядом с пересечением с улицей Камала будет полностью перекрыта проезжая часть с 24 по 30 июля. На этом же время частично ограничат и движение по самой улице Камала.

Позже, с 30 июля по 12 августа, рядом со зданием №41 на улице Заводской полностью закроют проезжую часть. Все на той же улице рядом со зданием №3 частично будет ограничено движение с 13 по 16 августа.

В мэрии к жителям и гостям Казани обращаются с просьбой заранее выбирать маршрут, а также следовать всем временным дорожным знакам.