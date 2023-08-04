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Ограничат продажу алкоголя: в Казани в день матча нельзя будет выпить

В Казани ограничат продажу алкоголя 5 августа из-за матча чемпионата России по футболу
Ограничат продажу алкоголя: в Казани в день матча нельзя будет выпить

Илона Боянова

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В Казани, чтобы обеспечить безопасность во время матча чемпионата России по футболу между командами «Рубин» и «Спартак», который пройдет уже завтра, 5 августа, Кабинетом Министров РТ была ограничена розничная продажа алкогольной продукции.

Запрет будет действовать на определенных улицах и территориях города, исключение - продажа алкоголя в заведениях общественного питания.

Границы запретной зоны ограничиваются несколькими улицами: Астрономической, Кави Наджми, Баумана, Мусы Джалия, Университетской, Профсоюзной и Чернышевского в Казани. Помимо этого, алкоголь нельзя будет приобрести в Ново-Савинском районе.

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