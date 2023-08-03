Ограничат на полтора месяца: в Казани перекроют дорогу в Кировском районе

Движение на двух участках дорог в Кировском районе Казани ограничат с 9 августа

В Кировском районе Казани на двух участках дорог будет временно ограничено движение. Связано это с прокладкой сетей хозяйственно-бытовой канализации, а также с выносом сетей теплоснабжения.

В Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани сообщили, что с 9 августа по 20 сентября 2023 года на двух участках будет полностью закрыта проезжая часть. Под ограничения попадут: