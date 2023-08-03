Новости Казани
· Полина Модестова

Ограничат на полтора месяца: в Казани перекроют дорогу в Кировском районе

Движение на двух участках дорог в Кировском районе Казани ограничат с 9 августа
Ограничат на полтора месяца: в Казани перекроют дорогу в Кировском районе

Оксиния Самринова

Подписаться в Telegram

В Кировском районе Казани на двух участках дорог будет временно ограничено движение. Связано это с прокладкой сетей хозяйственно-бытовой канализации, а также с выносом сетей теплоснабжения.

В Комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани сообщили, что с 9 августа по 20 сентября 2023 года на двух участках будет полностью закрыта проезжая часть. Под ограничения попадут:

  • проезд от Светлой до дома №13а/2 по Маршрутной;
  • проезд вдоль дома №17 по Маршрутной.
Следующая новость ↓

Популярное

Современный дом: что должно быть в квартире каждого казанца для комфортной жизни
Интересное в Казани
11 часов назад

Современный дом: что должно быть в квартире каждого казанца для комфортной жизни

Новости Казани

день назад

«Уход артиста - настоящая потеря»: казанский театр оперы и балета покинули иностранный артисты

Интересное в Казани

11 часов назад

Современный дом: что должно быть в квартире каждого казанца для комфортной жизни

фирмы по обработке от тараканов москва цены

Новости Татарстана

день назад

Присутствует социальная напряженность: депутат Татарстана предложил определить срок службы мобилизованных

Интересное в Казани

3 дня назад

Подходят детям от 1 месяца до 7 лет: редакция нашла универсальное занятие, которое поможет вырастить здорового ребенка в Казани

удаление эпоксидной затирки в Москве

Новости Татарстана

день назад

«Многие называли нас "одноразовыми"»: десантник рассказал всю правду о службе в ВДВ

Новости Казани

10 часов назад

Выступать будут живым звуком: в Казани в сентябре пройдет музыкальный фестиваль «СоТворение»

Новости Казани

10 часов назад

Планируют внедрить до конца года: для Казани была разработана новая маршрутная сеть

Новости Татарстана

12 часов назад

Аттракционы вместо краснокнижных растений: активисты будут обращаться в прокуратуру из-за строительство «Кырлая»

Новости Татарстана

12 часов назад

Температура на 5 градусов выше нормы: стало известно, как долго продержится жара в Татарстане
Лонгриды
2 дня назад

Смертельный ураган на Яльчике: мы восстановили полную хронологию событий

Смертельный ураган на Яльчике: мы восстановили полную хронологию событий

Новости Казани

час назад

Ограничат на полтора месяца: в Казани перекроют дорогу в Кировском районе

Интересное в Казани

день назад

Походные лайфхаки: как путешествовать с комфортом

Важное в РТ

2 часа назад

Сбербанк продолжит выплачивать дивиденды в формате «по итогам года»

Новости Казани

3 часа назад

Сразятся в спорте: для айтишников Татарстана в Казани пройдет «Цифровиада»
Воды не будет сутки: в Вахитовском районе Казани отключат водоснабжение
Новости Казани
2 часа назад

Воды не будет сутки: в Вахитовском районе Казани отключат водоснабжение

Важное в РТ

3 часа назад

Кредитный портфель Сбера увеличился до 35 трлн рублей за II квартал

Важное в РТ

5 часов назад

Число жертв телефонных мошенников среди абонентов билайна за год снизилось на 26%

Важное в РТ

6 часов назад

ВТБ Онлайн в VK откроется для клиентов других банков
Хиджама в Казани: 8 самых популярных вопросов о кровопускании
Интересное в Казани
6 дней назад

Хиджама в Казани: 8 самых популярных вопросов о кровопускании