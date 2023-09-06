Ограничат на нескольких улицах: в Казани из-за фестивалей будут перекрывать дороги

В Казани ограничат движение из-за проведения фестивалей в сентябре 2023 года

В дни проведения фестивалей «СоТворение» и «Профсоюзная» в Казани временно ограничат движение по ряду улиц.

Во время «СоТворения» движение будет остановлено с 12 до 23 часов 7, 8 и 9 сентября на следующих участках:

в обе стороны по Сибата Хакима - от Декабристов до Абсалямова;

в обе стороны по Бондаренко - от дома №3 по Сибгата Хакима до примыкания к Сибгата Хакима.

Помимо этого, в тот же период будет закрыты смотровая площадка Центра семьи «Казан».

На время, когда будет проводиться мультиформатный фестиваль «Профсоюзная» с 20 часов 15 сентября и до 7 утра 17 сентября, будет перекрыт проезд на трех участках:

по Профсоюзной - от Чернышевского до Астрономической;

в обе стороны по Кави Наджми - от Профсоюзной до Рахматуллина;

в обе стороны по Мусы Джалиля.

Также в связи с проведением маппинг-шоу на Спасской башне Казанского Кремля в рамках международного фестиваля медиаискусства «НУР» движение будет ограничено в обе стороны по Кремлевской с 19 до 23 часов 8, 9 и 10 сентября.