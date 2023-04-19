В Татарстане на этой неделе поменяется график работы офисов МФЦ

На этой неделе в график работы офисов МФЦ в Татарстане будут внесены изменения, о чем информирует официальный сайт "Мои документы".

По-другому работать офисы будут из-за празднования Ураза-байрама 21 апреля. Напомним, что указом Раиса РТ Рустама Минниханова этот день считается выходным в республике.

20 апреля офисы МФЦ будут работать в сокращенном режиме. В Казани офисы "Южный", "Московский", "Советский", " Кулагинский", "Вахитовский", "Приволжский", "Афиастроительный", "Дербышинский", "Юдинский" и офис в микрорайоне Салават Купере будут закрыты в 16:00. Отделы "Зареченский" и "Гагаринский" будут работать дольше - до 19 часов.

21 апреля в офисах будет выходной, 22 апреля все офисы МФЦ РТ вернутся к обычному графику.