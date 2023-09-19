Официально еще не объявляли: ипподром Казани возглавил главный тренер ЦСКА по конному спорту

В Казани ипподром возглавил главный тренер ЦСКА по конному спорту

Экс-командир конно-спортивного дивизиона ЦСКА и бывший помощник советника президента РФ Владимир Жуковский возглавил международный конно-спортивный комплекс «Казань», сообщает «БИЗНЕС Online».

Официального объявления от Казанского ипподрома еще не было, однако информацию о назначении подтвердили в минсельхозе РТ.

Владимир Жуковский - известная в конном спорте фигура. В разное время он был на должности директора Центрального московского ипподрома, советника министра сельского хозяйства РФ по коневодству, советника помощника президента РФ Владимира Путина, первого заместителя гендиректора ОАО «Российские ипподромы», а также был командиром конно-спортивного дивизиона ЦСКА. Он является заслуженным работником физкультуры СССР и награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.