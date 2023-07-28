Один уже работает в Москве: в Казани может появиться турецкий аналог IKEA

В Казани могут открыть турецкий аналог IKEA

В Казани может появиться турецкий магазин Kelebek, который называют турецким аналогом ушедшей из России IKEA. На данный момент первая точка уже появилась в Москве - в торговом центре «Мега Теплый стан».

Известно, что представители компании планируют открыть магазины во всех регионах России. В Татарстане, вероятно, он будет расположен в Казани, сообщает kazan.kp.ru..

В магазине Kelebek продают мебель, текстиль, товары для сада и дома. Ранее появлялась информация о возможном открытии белорусского аналога IKEA, однако пока что неизвестно, как развивается проект.