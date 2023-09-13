Один из наиболее важных этапов: в Казани начали разрабатывать концепцию будущего центра ремесел в ЦУМе

В Казани приступили к разработке концепции будущего центра ремесел в ЦУМе

В Казани приступили к разработке концепции будущего центра народных художественных промыслов, который будет располагаться в ЦУМе. Проектом занимается Институт развития городов Татарстана совместно с минкультом республики, экспертами отрасли и ГБУ «Таткультресурсцентр».

Институтом также был запущен опрос, который позволит больше узнать о ремесленниках. Пройти его можно по ссылке. Он включает вопросы о направлении работы мастеров: нужны ли им помещения и оборудования для производства изделий, через какие каналы они получают заказы и так далее.

Как сообщает «БИЗНЕС Online», один из наиболее важных этапов предпроектного исследования - опросы и глубинные интервью с теми, для кого будет жить и функционировать новое пространство в ЦУМе, а также с экспертами отрасли и представителями сфер образования и науки.