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Один день отдыха в загородном лагере Казани подорожал на 18%

В Казани подорожала стоимость одного дня отдыха в загородном лагере на 18%
Один день отдыха в загородном лагере Казани подорожал на 18%

Фото: открытые источники

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Стоимость одного дня пребывания в загородном лагере в Казани поднялась на 18%, проинформировала руководитель комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина.

Норматив затрат на день вырос до 1000 рублей, затраты на продукты составляют около 570 рублей в день (рост составил 20 рублей).

Загидуллина отметила, что отдых в профильной смене на 18 дней родителям казанских детей обойдется в этом году в 9-13 тысяч рублей, тогда как полная стоимость такой путевки поднялась до 25-30 тысяч.

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