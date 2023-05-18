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"Очередная диверсия": ночью в Казани неизвестные подпалили четыре релейных шкафа на железной дороге

В Казани ночью неизвестные диверсанты подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге
"Очередная диверсия": ночью в Казани неизвестные подпалили четыре релейных шкафа на железной дороге

Фото: открытые источники

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Новая диверсия на железной дороге произошла ночью, сообщает 18 мая Shot. Все случилось в Казани.

Неизвестные подожгли сразу четыре релейных шкафа, что стало причиной задержки пяти грузовых составов. Диверсия произошла в районе станции Дербышки в Советском районе Казани.

Полицейские и кинологи с собаками осматривают место ЧП, обнаружены шариковая ручка и зажигалка, диверсантов ищут.

Поиски не обещают быть легкими, так как на данном участке дороги нет видеокамер.

Телеграм-канал "Казань News" публикует эксклюзивные кадры с места происшествия.

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