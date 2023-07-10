Новости Казани
· Полина Модестова

Очень высокая конкуренция: власти Казани рассказали, в каких сферах работодателям сложнее всего

Власти Казани выбрали сферы с самым высоким уровнем конкуренции среди работодателей
Очень высокая конкуренция: власти Казани рассказали, в каких сферах работодателям сложнее всего

pixabay

Подписаться в Telegram

Директор ГКУ "Центр занятости населения Казани" Тимур Муллин в рамках делового понедельника в мэрии города сообщил о том, что в Казани наиболее высокий уровень конкуренции среди работодателей наблюдается в таких сферах как реклама и маркетинг, где индекс достигает 7,2, IT-сфера с индексом в 6,1 и продажах с индексом в 4,1.

Высокий уровень конкуренции среди работодателей также наблюдается в строительстве и сфере транспорта и логистики. Со слов Тимура Муллина, Казань попадает в пятерку городов, где уровень соискательской активности наиболее высокий.

Летом в Казани также было зафиксировано увеличение количества вакансий в промышленности, туризме, ресторанном и гостиничном бизнесе, транспорте и логистике, а также в торговле.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Начало новой недели татарстанцам могут испортить дожди и грозы

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

тараканы служба по уничтожению тараканов

Новости Казани

4 часа назад

"У ребенка пошла ужасная сыпь": жители Казани жалуются на страшные последствия купания в Изумрудном озере

Важное в РТ

2 дня назад

От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»

стоимость работ по заливке фундамента в Москве

Новости Татарстана

день назад

«Центр встал в дикие пробки»: как прошел старт ралли «Шелковый Путь» в Казани

Новости Татарстана

19 часов назад

Нырнул и не всплыл: В Татарстане водолазы нашли тело утонувшего молодого человека

Новости Казани

час назад

Парень упал на нее в тарзанки: в Казани на озере утонула девочка-подросток

Новости Татарстана

4 часа назад

"Прирост составит 785 человек": в Татарстане по итогам года начался естественный рост населения

Новости Татарстана

2 часа назад

"Лес является ценнейшим богатством планет"ы: в Татарстане местные жители негодуют из-за вырубки старинных елей
Лонгриды
2 дня назад

«Есть рыбаки, которые называют себя "крутыми", но они просто истребляют рыбу»: в Татарстане отмечают День рыбака и День борьбы с рыбной ловлей

«Есть рыбаки, которые называют себя "крутыми", но они просто истребляют рыбу»: в Татарстане отмечают День рыбака и День борьбы с рыбной ловлей

Важное в РТ

22 минуты назад

МегаФон признан лучшим оператором по скорости мобильного интернета и покрытию сети

Гид по скидкам Казани

день назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

Новости Казани

час назад

Не каждый город мира имеет такие кейсы: Метшин отметил наследие проводимой в Казани Универсиады

Новости Татарстана

час назад

Призвали усилить контроль: в Челнах люди возмущены ездой тяжелой техники по дорогам в жару
Выросла на 20%: стало известно, как изменилась медианная зарплата в Казани
Новости Казани
27 минут назад

Выросла на 20%: стало известно, как изменилась медианная зарплата в Казани

Важное в РТ

2 часа назад

За 2022 год образовательными кредитами воспользовалось более 3 тысяч жителей Приволжья

Новости Татарстана

3 часа назад

Одна из самых низких в ПФО: выросла стоимость минимального набора продуктов в Татарстане

Важное в РТ

4 часа назад

Прибыль банка «Открытие» в первом полугодии превысила 29 млрд рублей
Подробная теория по подологии и отработка сложных случаев: в Казани 3-5 августа пройдет курс повышения квалификации для мастеров ногтевого сервиса
Интересное в Казани
6 дней назад

Подробная теория по подологии и отработка сложных случаев: в Казани 3-5 августа пройдет курс повышения квалификации для мастеров ногтевого сервиса