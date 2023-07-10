Очень высокая конкуренция: власти Казани рассказали, в каких сферах работодателям сложнее всего

Власти Казани выбрали сферы с самым высоким уровнем конкуренции среди работодателей

Директор ГКУ "Центр занятости населения Казани" Тимур Муллин в рамках делового понедельника в мэрии города сообщил о том, что в Казани наиболее высокий уровень конкуренции среди работодателей наблюдается в таких сферах как реклама и маркетинг, где индекс достигает 7,2, IT-сфера с индексом в 6,1 и продажах с индексом в 4,1.

Высокий уровень конкуренции среди работодателей также наблюдается в строительстве и сфере транспорта и логистики. Со слов Тимура Муллина, Казань попадает в пятерку городов, где уровень соискательской активности наиболее высокий.

Летом в Казани также было зафиксировано увеличение количества вакансий в промышленности, туризме, ресторанном и гостиничном бизнесе, транспорте и логистике, а также в торговле.