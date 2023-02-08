Очень дружный коллектив: в Казани учитель начальных классов пила алкоголь и курила вместе с учениками
Фото: tatarstan24.tv
В Казани уволили учительницу начальных классов, которая курила и пила алкоголь с учениками, сообщает "Татарстан-24". С приходом нового директора в школе №41 Вахитовского района столицы РТ начался беспредел, учителя с детьми начали распивать алкоголь, парить электронные сигареты и ругаться грубо и цезензурно, о чем родители и сообщили широкой общественности.
Поводом для сканадала стало видео, на котором старшеклассница и учительница занимаются всеми этими вредными привычками. По словам родителей, завуч не проводит воспитательных бесед с детьми, а директор вообще не реагирует на их жалобы.
"Была проведена проверка, в ходе которой были выяснены все обстоятельства инцидента. По ее итогам учитель уволен с занимаемой должности", - сообщила пресс-служба мэрии Казани.