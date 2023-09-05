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Обсуждения продлятся до 28 сентября: больше ста правок хотят внести в генплан Казани

В генеральный план Казани до 2040 года будут внесены более ста правок
Обсуждения продлятся до 28 сентября: больше ста правок хотят внести в генплан Казани

Дарья Порсева

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Больше сотни изменений будут внесены в Генеральный план Казани. Среди них локальные корректировки, которые затронут границы территорий, функциональные зоны и другие параметры. Были также предложены три новых направления развития метрополитена. Новшества должны быть утверждены до конца года.

Напомним, что генплан столицы Татарстана до 2040 года был принят на сессии Казанской городской Думы в феврале 2020 года, но с того момента в городе появились масштабные проекты, среди которых строительство Вознесенского тракта, новое здание театра имени Камала и другие. Произошли также и изменения в действующем законодательстве.

Какие изменения будут внесены?

Часть изменений связана с размещением объектов местного, регионального, а также федерального значения. К примеру, мост через островки Казанки считался объектов местного значения. Сейчас же здесь создана особо охраняемая природная территории, из-за чего отпала необходимость сооружения. Помимо того, на Гаврилова была определена территория под многоэтажную жилую застройку, сейчас же установлена зона рекреационного назначения.

Была определена функциональная зона для нового здания театра имени Камала, многофункциональный центр появится на улице Сибгата Хакима. Прилегающая территория у Центра семьи «Казан» будет закреплена как парковая.

Из Генплана исключаются некоторые дороги, которые получили снижение статуса. К примеру, парк «Спортивный» - если здесь проложить общегородскую дорогу, то он окажется отрезан. В связи с этим городские дороги запланировали выше данного парка, а здесь останутся только местные.

Как изменится метрополитен?

Будут добавлены три направления. Одна из веток проследует на улицу Портовую, другая - в сторону Республиканской клинической больницы, а третья - к Куюкам.

Заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Анастасия Латыпова отметила, что сейчас нельзя сказать, что станции будут именно в этих местах - это лишь направления, которые закладываются в Генплане.

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Генплан Казани начались 31 августа 2023 года. Идти они будут до 28 сентября. К ним может присоединиться любой желающий. Предложения принимаются как в электронном виде, так и при очном обращении на Груздева, 5.

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