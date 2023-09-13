Обсудят текущую обстановку в Афганистане: в Казани пройдет заседание московского формата по Афганистану

В Казани 29 сентября пройдет заседание московского формата по Афганистану

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заседание «московского» формата по Афганистану состоится в Казани 29 сентября. На брифинге в рамках Восточного экономического форума она заявила, что это будет очередное, V заседание «московского» формата консультаций по Афганистану с участием ключевых заинтересованных региональных игроков.

Она также добавила, что на встрече планируется обсуждение текущей обстановки в Афганистане, вопросы межафганистанского примирения, а также обеспечение региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны.