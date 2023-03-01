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"Обозвал убийцами и призвал их судить": житель Казани грубо оскорбил в поезде военных-участников СВО

В Новгородской области оштрафован житель Казани, оскорблявший в поезде участников СВО
"Обозвал убийцами и призвал их судить": житель Казани грубо оскорбил в поезде военных-участников СВО

Фото: открытые источники

В Новгородской области районный суд Валдая вынес решение по административному делу в отношении 53-летнего жителя Казани. Мужчина обвинялся в дискредитации ВС РФ.

Ночью 26 октября минувшего года, в самый разгар частичной мобилизации, казанец ехал в поезде Псков-Москва. Проезжая Новгородскую облать, мужчина начал оскорблять военных, которые ехали с ним в одном вагоне. Участников спецоперации он назвал убийцами, заявил, что их надо судить.

На суд нарушитель не явился, дело рассматривали без его участия. Жителя Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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