"Обознался, ошибочка вышла": в Татарстане пьяный мужчина напал с двумя ножами на двух прохожих

В Татарстане пьяный напал на двух прохожих с ножами

Пьяный житель Бугульмы напал на двоих мужчин (35 лет и 51 год) около магазина на улице Энгельса. Он перепутал, подумав, что это те, с кем он дрался нeделю назад на этoм же месте.

Напал он на них с двумя ножами. Один был ранен в грудную клетку, другой в живот. Сейчас оба пострадавших находятся в больницу. А сам 49-летний обвиняемый уже задержан, скрыться от правоохранителей ему не удалось. Об этом сообщает СУ СК России по Татарстану.

Свою вину нападавший признал. Следствие продолжается.