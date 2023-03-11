"Обознался, ошибочка вышла": в Татарстане пьяный мужчина напал с двумя ножами на двух прохожих
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Пьяный житель Бугульмы напал на двоих мужчин (35 лет и 51 год) около магазина на улице Энгельса. Он перепутал, подумав, что это те, с кем он дрался нeделю назад на этoм же месте.
Напал он на них с двумя ножами. Один был ранен в грудную клетку, другой в живот. Сейчас оба пострадавших находятся в больницу. А сам 49-летний обвиняемый уже задержан, скрыться от правоохранителей ему не удалось. Об этом сообщает СУ СК России по Татарстану.
Свою вину нападавший признал. Следствие продолжается.